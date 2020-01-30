İBB’den ‘Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı’ haberine yanıt!

Sabah Gazetesi’nin yaptığı haberde yer alan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB TV’deki logo değişikliğinin ardından İstanbul’un sembolü olan logoyu bu kez Beyaz Masa’dan da kaldırdı. Daha önce ‘Beyaz Masa Alo 153’ ile birlikte kullanılan cami, minare, kubbe logosunun yerine beyaz zemin üzerine kırmızı renkle ‘Beyaz Masa Alo 153’ konulduğu görüldü” ifadelerine İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi

“DOĞRULUK DEĞERİ YOKTUR”

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi:

*Sabah gazetesinde yer alan ‘Beyaz Masa logosundan cami çıkarıldı’ haberinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. İBB’nin ve Beyaz Masa’nın kurumsal logosunda değişiklik olmamıştır, daha önceki yıllardaki kullanım aynen devam etmektedir.