İBB’den ‘corona’ zamlarına karşı denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgının ardından, oluşan panik havasında, aşırı fiyat artışları ile yurttaşları zor duruma sokan işletmeleri denetim altına almak için çalışma başlattı.

OLAĞANÜSTÜ FİYAT ARTIŞLARINA DENEDİM

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, piyasada olağanüstü fiyat artışlarının gözlendiği bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi.

MASKELERİN YETERSİZ KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, gıda maddelerinin arzında bir sorun olmadığı görüldü. Ancak, ihracat nedeniyle piyasadaki cerrahi maske arzının yetersiz kaldığı tespit edildi.

222 İŞ YERİ DENETLENDİ

Denetimler kapsamında; 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği’ne gönderildi. İBB Zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

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