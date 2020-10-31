İBB’den deprem açıklaması: Elimizi taşın altına koyma zamanı geldi, geçiyor

İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İzmir’de gerçekleşen şiddetli depremin ardından İBB’nin depremle ilgili faaliyetlerine değindi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, “Deprem, İstanbulumuzun ve hatta Türkiye’mizin en önemli gerçeğidir. Göreve geldiğimiz günden itibaren, bu gerçeği her fırsatta, bıkmadan usanmadan dile getirdik” sözlerini hatırlatan ve bu anlayış çerçevesinde Yapı Tespitleri Tarama Programı'nı başlatıldığını hatırlatan Kahraman, “İBB olarak göreve ilk geldiğimizde teknik çalışmalarına başlayıp hayata geçirdiğimiz projelerden biri yapı taramaları oldu. Yaşadığımız felaket, göçme riskli yapıların tespitinin ve sonrasında yapılması gerekenlerin önemini bir kez daha gösterdi” dedi.

Avcılar ve Silivri'de başlayan hızlı tarama yöntemlerini tüm İstanbul'da risk sıralamasına göre sürdüreceklerini ve tamamlayacaklarını belirten Kahraman, “Önceliğimiz afet karşısında dayanaklı bir İstanbul için, hep birlikte hareket etmek ve riskli yapılarımızı güçlendirmek ya da yenilemek olmalı. Bu hedefe ancak merkezi ve yerel tüm kamu kurumlarının, özel sektörün, STK'ların, meslek odalarının, üniversitelerin ve tüm İstanbulluların seferberliği ile ulaşabiliriz. Hep birlikte elimizi taşın altına koyma zamanı geldi, geçiyor” diye konuştu.