İBB’den dikkat çeken corona anketi! Halkın yüzde 75,2’si endişeli

İBB İstanbul İstatistik Ofisi,19-22 Mart 2020 tarihleri arasında 18 ve üzeri yaştaki 1.014 kişiden bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla veri toplayarak anket yaptı. Katılımcıların yüzde 57,8’i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu.

KAYGI DÜZEYİ YÜKSEK

Araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si corona virüsünün kendisine ya da yakınlarına bulaşma riskinden, yüzde 81,1’i virüs nedeniyle ekonomik sorunların yaşanılmasından endişe duyuyor. Yüzde 70,4’ünün endişesi ise eğitim hizmetinin aksaması. Yüzde 70,3’ü günlük yaşantısının daha fazla kısıtlanmasından, yüzde 41,6’sı yeterli düzeyde gıdaya erişilememesinden endişe duyuyor. Ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 85.

VAKALARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 66,2’si Türkiye’de corona virüsü vakalarının artacağını, yüzde 17,4’ü ise azalacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 31,3’ü bir ay içerisinde corona virüsü vakalarının kontrol altına alınacağını düşünürken, kontrol sürecinin 2-3 ay süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,3.

TOPLUMUN YÜZDE 57.9’U ENDİŞELİ

Corona virüsünden dolayı toplumun yüzde 57,9’u oldukça endişeli olduğunu belirtirken, yüzde 18,1’i ise kısmen endişeli olduğunu söylüyor. Endişeli olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 24.

ÇOĞUNLUK YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 73,6’sı corona virüsü hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu düşünürken, yüzde 15,6’sı yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

TELEVİZYONDAN TAKİP EDİYORLAR

Corona virüsüyle ilgili gelişmeleri sosyal medya ve internet haber sitelerinden takip edenlerin oranı yüzde 37,7 oldu. Yüzde 60,2’si televizyonlardan takip ediyor.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ DAVRANMIYOR

Katılımcıların yüzde 64,3’ü merkezi ve yerel yönetimlerin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor. Yüzde 55,1’i vatandaşların yeterince tedbirli davranmadığını ifade ediyor.

EL YIKAMA İLK SIRADA

Corona virüsüne karşı alınan önlemlerde ilk üç sırayı sık sık ellerin yıkanması, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması ve kolonya kullanılması aldı. Salgının günlük hayatını etkilemediğini düşünenlerin oranı yüzde 12,9 oldu. Corana virüsünün günlük hayatı etkileme durumu için katılımcıların yüzde 37,5’i hareket alanının, yüzde 35,1’i ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığını belirtti.

GIDAYA YÜKLENDİLER

Corona virüsü nedeniyle daha fazla alışveriş yapanların oranı yüzde 25,9 oldu. Bu kişilerin yüzde70’i gıda ürünlerini, yüzde 25,3’ü temizlik malzemelerini tercih etti.

YAKIN ZAMANDA BULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Araştırmaya katılanların yüzde 4,7’si corona virüsünün kendisine bulaştığını düşünürken, yüzde 13’ü emin olmadığını belirtiyor. Ancak katılımcıların yüzde 25,1’i virüsün yakın zamanda kendisine de bulaşabileceğini düşünüyor.

NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Katılımcılara corona virüsüyle mücadelede başka ne tür önlemler alınması gerektiğine yönelik açık uçlu sorular da yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 24’ü, 1-2 hafta süre ve belli saatlerde sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını istedi.

Verilen cevaplarda bunun dışında evden dışarıya çıkılmaması, temizliğe ve diğer kurallara uyulması gerekliliği, test sayılarının ve karantina uygulamalarının artırılması ile ekonomik yardımların yaygınlaştırılması öne çıktı.Başka neler yapılmalı sorusunda tüm önlemlerin zaten alındığını söyleyenlerin oranı ise yüzde13 oldu.

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