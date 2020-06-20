İBB’den elektrikli araç açıklaması: Adalar “karayolu” değil “yaya yolu”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da hizmete alınmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan elektrikli araçların, ilçe Kaymakamlığının aldığı ret kararı nedeniyle hizmete alınamamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kaymakamlığın elektrikli araçları karayolları üzerinde hizmet veren araç gibi değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararı ile Adalar'ın bütün yollarının “yaya yolu” ilan edildiği vurgulandı. Aynı UKOME kararında ilçenin toplu ulaşım için 60 adet, rekreatif gezi için 30 adet ve talep bazlı taşımacılık için 45 adet olmak üzere toplam 135 adet elektrikli aracın çalıştırılmasının karara bağlandığı aktarıldı.

İBB Meclisi'nin de yine şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onayladığı kaydedildi.

“OTOBÜS GİBİ DEĞERLENDİRİLEMEZ”

İBB yönetiminin de karar üzerine bu yönde çalışma başlattığı ifade edilerek “Adalar'da toplu taşıma hizmeti vermek üzere İBB tarafından satın alınan elektrikli araçlar, karayolları üzerinde hizmet vermeyecek. Bu nedenle, bu araçların karayolları üzerinde hizmet vermekte olan otobüs, minibüs, taksi gibi değerlendirilmemesi gerekiyor” denildi.

DİĞER ARAÇLARIN DA TESCİL VE SİGORTA ZORUNLULUĞU YOK

Halen Adalar'da Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarınca ve özel kişiler tarafından kullanılan elektrikli araçların, karayollarında kullanılan araçların benzer şekilde plaka, tescil ve zorunlu trafik sigortalarının bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “İBB bu sorunun ilgili mevzuat ve yönetmelikte belirtilen şekilde kısa sürede çözüleceğini ve Adalar halkının toplu taşıma taleplerinin kısa bir süre içerisinde söz konusu elektrikli araçlarla karşılanabileceğini öngörüyor” denildi.