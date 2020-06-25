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İBB’den iki yeni kampanya daha

İBB, pandemi döneminde geliri düşen ya da işini kaybeden kişilere destek olmak için başlattığı çalışmalarını genişletti. Askıda Fatura ile ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam eden İBB, dayanışmayı büyütmek için “Kardeş Aile Paketi” ve “Anne-Bebek Paketi” uygulamasını hayata geçirecek. Buna göre, ihtiyacı olan vatandaşlara, çocuk sayısına göre, 100 TL'den başlayan yardımlar ulaştırılacak.

14:02 -
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İBB’den iki yeni kampanya daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahipleriyle dayanışmayı genişletme kararı aldı. Askıda Fatura sistemiyle hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturan İBB, iki yeni uygulama başlatıyor.

Ödeme güçlüğü çekenlerle, destek olmak isteyenleri buluşturan Askıda Fatura’ya, bugünden itibaren Kardeş Aile Paketi ile Anne -Bebek Paketi’de dahil edilecek.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR

İBB, Covid-19 nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik tablodan etkilenen İstanbullular için iki yeni destek paketini hayata geçiriyor. Başlatılan çalışma ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, ailelerin temel ihtiyaçlarına da destek olabilecek.

Kardeş Aile Paketi ve Anne-Bebek Paketi’ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Alo 153'ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programına müracaat etmesi gerekiyor.

Başvuru esnasında İstanbulkart numarası kaydı alınıyor ve onaylanması halinde kartlarına yükleme talimatı oluşturuluyor. Bakiye yüklenen ihtiyaç sahipleri İstanbulkart'ları aracılığıyla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapabiliyor.

Başlayan çalışma için iki farklı destek tutarı belirlendi. Destek, Kardeş Aile'de ihtiyaca göre 100 TL ile 250 TL iken Anne-Bebek için 1 çocuklu ailede 125 TL, 2 çocuklu aile ise 200 TL olarak belirlendi.

DAYANIŞMA GELİŞTİRİLİYOR

Geçim sıkıntısı çekenlere destekte bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da https://askidafatura.ibb.gov.tr/ web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor.

Askıda Fatura portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Ayrıca, İstanbulkart numaraları aracılığıyla alım gücü düşen ya da bulunmayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda da bulunulabiliyor.

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