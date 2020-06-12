İBB’den Kurban Bayramı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı hazırlıklarının, pandemi tedbirleri kapsamında ele alınması gerektiğini ifade eden kurul, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hazırlıkların çok daha ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KURBANLIKLAR SATIŞ ALANLARINDA 3 HAFTA KALIYOR

Kuruldan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince kesilen hayvanların büyük bir kısmının oldukça uzun mesafeler kat ederek yer değiştirdiği belirtilerek, “Genellikle uygun olmayan araçlarla yapılan bu seyahatlerde, araç başına en az 3 kişi seyahat etmektedir. Hayvanlar, yasal olarak kurban satış alanlarına, Kurban Bayramından en erken 15 gün önce alınabilmektedir. Ancak çoğunlukla bu kurala uyulmamakta; Kurban öncesi, süresi ve sonrasını da kattığımızda hayvanlar, satış alanlarında en az üç hafta tutulmakta” denildi.

200'DEN FAZLA SATIŞ YERİ RİSK ALTINDA

İstanbul’da 200'den fazla kurban satış ve kesim alanı olacağı kaydedilerek bu alanları ziyaret eden vatandaşların yaratacağı insan trafiğinin Covid-19’un bulaştırılması açısından önemli bir risk yaratacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Geleneksel kurban alışkanlıkları olan vatandaşlarımız, kurbanı satın alırken, kesim işlemi yapılırken, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirirken sıklıkla bir arada bulunacak” denildi.

1 MİLYON KİŞİYİ AŞACAK HAREKETLİLİK

Resmi kayıtlara göre, 2019 yılı Kurban Bayramı'nda İstanbul’da 144 bin 311 büyük ve küçükbaş hayvan kesildiği, kayıt dışı kesimler de eklendiğinde bu sayının çok daha arttığı belirtildi.

Kuruldan yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:

* Büyükbaş kurbanda, genel olarak birden fazla aile ortak alım yaptığı ve aile bireyleri birlikte kurban seçmeye gittikleri için rakam daha da artacaktır. Kesim alanlarında da aynı sorunlar yaşanacaktır.

* Üç gün gibi kısa bir süre içinde ve de genellikle ilk gün gerçekleştirilen kesimler insan yoğunluğunu ayrıca artıracaktır.

* Resmi olmayan alanlarda ve tamamen denetimsiz kesim yapılan yerleri de kattığımızda, kurban nedeniyle oluşan insan trafiğinin 1 milyon kişiyi aşacağı tahmin edilmektedir. Bu insanların eve döndüğünde aile bireylerine teması ile kaçınılmaz olan kurban merasimleri düşünüldüğünde sayı ve riskler katlanmakta.

HASTALIK TAŞINACAK

* Diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin, bayram sonrası dönüşleri de bu şehirlere hastalığın taşınmasına aracılık edebilir.

* Kurban bayramı takvimi düşünüldüğünde, bu yıl kurbanlık hayvanların İstanbul'a giriş tarihinin yaklaşık 17 Temmuz olması beklenmektedir. Kurbanlık alanların yapım çalışmaları ise bundan çok önce başlamaktadır.

VEKALETEN, YETİŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE KESİLSİN

* Bu yıl mümkün olduğunca kurbanlıkların farklı şehirler yerine, kendi yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir.

* Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelerek İstanbul'a yerleşmiş olan İstanbullu hemşehrilerimiz, kurban ibadetini, memleketinde bir akrabasına veya güvendiği bir hayır kurumuna vekalet vererek gerçekleştirmelidir.

* Özellikle kesimlik hayvanların bulunduğu illerdeki çocuk esirgeme yurtlarına, göçmen kamplarına, yoksul semtlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bağışlanarak İstanbul'a nakliyat trafiği azaltılabilir.

* İstanbul'da yapılacak kesimlerde ise kurban sahibinin kesim yerine gelmemesi; kurbanın, vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması önerilmektedir.

* Kesilen kurbanlar, yasaların ve altyapının elverdiği ölçüde, yerel yönetimler tarafından işlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir.