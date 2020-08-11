İBB’den Nevşehir’e ‘Hacı Bektaş-ı Veli’ desteği!

Hacıbektaş Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 7. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, bu yıl pandemi ile mücadele koşullarında gerçekleşecek.

Buna rağmen yüz binlerce ziyaretçinin akın etmesi beklenen etkinlikler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilçeye birçok proje için önemli teknik destek verdi.

Bu amaçla imkanlarını seferber eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin amac, 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçilerin rahat, huzur ve güven içinde anmalarını yapması, inançlarının gereğini yerine getirmesini gözetmek oldu.

İBB'nin sunmuş olduğu teknik desteği ve yürütülen işleri yerinde görmek için Genel Sekreter Can Akın Çağlar, beraberinde İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ile birlikte Hacıbektaş'a gitti. Anma etkinliklerinin düzenleneceği alanda incelemelerde bulunan İBB ekibine Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok eşlik etti.

“DEĞERLERİMİZE KATKI SAĞLAYAN HERKESE DESTEĞE HAZIRIZ”

Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çağlar, “İBB olarak, toplumumuzun değerlerine ve eserlerine katkı sağlayan herkese destek veriyoruz. Teknik yönümüzün çok güçlü olduğunu belirtmem gerekir. Hacıbektaş Belediyesi'ne vermiş olduğumuz desteği, Anadolumuzun değişik yerlerine de vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isterim” dedi.

İBB'nin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ciddi bilgi birikimine sahibiz. Çünkü, İstanbul; tarihin, kültürün, her şeyin olduğu bir şehir. İstanbul'u yöneten bilgi birikimine sahip bir kurum olarak, hem Hacıbektaş'ın yanındayız hem de yöneticilerine teknik destek vermeye hazırız.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise İBB'nin verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kendilerinin İBB'den teknik destek konusunda talepte bulunduklarını belirten Altıok, “Bizi yalnız bırakmayarak bir aylık süre içerisinde, bize çok destek verdiler” dedi.

ERTAN YILDIZ: TECRÜBELERİMİZDEN İSTİFADE ETTİRDİK

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da incelemeleri sonrasında şunları söyledi:

* İBB'yi temsilen buradayız. Önümüzdeki hafta başlayacak törenler öncesinde teknik desteğimizi verdik. Tecrübelerimizden istifade ettirdik. Etüt ekiplerimiz kendilerine yardımcı oldular. Danışmanlık yaptılar. Bir takım çalışmaları burada yürüttük. Bundan sonra ihtiyaç duyan farklı kutsal mekanlara da aynı desteği vermek üzere bir karalılığımız var.

MAHİR POLAT: ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEKTEN ONUR DUYDUK

Hacı Bektaş-ı Veli'nin 770 yıl önce bıraktığı izi, Anadolu halkının da 70 yıldır anmalar yaparak canlı tuttuğunu belirten Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “İBB olarak Anadolu'nun tüm noktalarında, kutsal alanlarında elimizden geldiğince teknik ve içerik açısından desteklemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki aslında İstanbul, Anadolu ile bir bütün. Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine İstanbul'dan ciddi bir katılım olacak. Bu bakımdan Hacıbektaş Belediyesi'nin öncülüğünde burada yönetilen çalışmalara destek vermekten onur duyduk” dedi.

“ANMA ETKİNLİKLERİ GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Ana yolu ve meydanı olmayan yüzbinlerce yurttaşın akın edeceği Hacıbektaş'a İBB'nin teknik desteğiyle kısa sürede meydan yapıldı. Ana yol yapımına ise devam ediliyor. İBB ekipleri, diğer yandan pandemi önlemleri kapsamında törenin nasıl yapılacağı yönünde Hacıbektaş Belediyesi'ne destek sunuyor.

Ayrıca ilçede yapılan kültür merkezi için İBB ses akustiği ve diğer teknik konularda katkı veriyor. İBB'nin teknik desteğiyle ilerleyen diğer bir çalışma da bazı meydanların yeşil alan, park bahçe olarak düzenlenmesi oluşturuyor.

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