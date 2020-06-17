İBB’den o işçilerle ilgili açıklama: Sosyal Medya Etik İlkeleri’ni ihlal ettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPARK'ta görev yapan ve 8 Haziran’da işten çıkartılan 17 kişiden 3'ü başkanlık binasının karşısındaki Saraçhane Parkı'nda eylem yaptı.

Birol D., Ömer Ç., Birkan Y.; sosyal medya hesaplarında AKP'yi övdükleri için işten atıldıklarını iddia etti. İş kanunun 25/II-e maddesinden atıldıklarını belirten eski çalışanlar, tazminatlarını alamadıklarını ve tüm haklarının alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

İBB: SOSYAL MEDYA ETİK İLKELERİ HERKESİ BAĞLIYOR

İşten atılan işçiler ile ilgili İBB'den de açıklama yapıldı. Açıklamada, İBB'nin 2019 yılının Aralık ayında Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni belirlediği ve bu ilkelerin İBB'nin bağlı kuruluşları, iştirak şirketleri ve tüm kademelerinde çalışanları kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada “Kurum çalışanlarının tamamını ilgilendiren kuralları ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılabiliyor, gerekli olması halinde yasal işlem de başlatılıyor” denildi.

İSPARK İÇ SORUŞTURMA AÇTI

Açıklamada, İBB iştiraklerinden İSPARK'ın yaptığı incelemelerde, bu kurallara uymayan personelleriyle ilgili iç soruşturma açtığı belirtildi.

Yapılan soruşturma sonucunda varılan kararla şu ifadelerle aktarıldı:

* İşverene, işveren temsilcisi olan İBB Başkanımız hakkındaki küçük düşürücü ve alay edici paylaşımları ile işverene karşı doğruluk ve bağlılığa uymayan tavır veya davranışlar sergilediği, şirket güvenini kötüye kullandığı ve şirketin ahlaki değerlerine, kurum vizyonu ve imajına uygun olmayan davranışlarda bulundukları tespit edilen bahsi geçen personellerin çalıştığı kurumu temsil edemeyecekleri kanaatine varılmış ve İSPARK disiplin yönetmeliğinin 18-c maddesi gereği iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş kanununun 25/II-e maddesine göre sözleşmeleri feshedilmiştir

O PAYLAŞIMLAR

İşten çıkarılan Ömer Ç.'in “Ekrem Fetö'cü mü bilmem ama tüm Fetöcüler Ekremci. Ekrem PKK'lı bilmem ama PKK Kandil'den destek verecek kadar Ekremci. Kısaca Ekrem vatan haini mi bilmem ama tüm vatan hainleri Ekremci” paylaşımı yaptığı görüldü.

Birol D.'nin de “Yalan, montaj, dublaj haber! Bu laik yalancıların yalanlarını herkesin hatırlaması lazım. Hani verdiği vaatler… Oy veren İstanbullu? Nokta” paylaşımı dikkat çekti.