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İBB’den öğrencilere müjde!

İBB, 30 bin üniversite öğrencisine sağlanan eğitim desteğinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Öte yandan taksi, minibüs ve taksi dolmuşların Nisan, Mayıs ve Haziran tarihlerinde dolan geçici çalışma ruhsatları süresinin de 1 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi.

17:51 -
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İBB’den öğrencilere müjde!

Corona virüsüyle mücadele sürerken İBB’den öğrencilere müjdeli haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “30 bin üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim desteği hesaplara yatırılmaya başlandı. Öğrencilerimizin de bu süreçte zor durumda olduğunun farkındayız, onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SÜRE UZATILDI”

Öte yandan taksi ve minibüslerin geçici çalışma ruhsatlarının da uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Covid-19 salgını sebebiyle; taksi, minibüs ve taksi dolmuşların Nisan, Mayıs ve Haziran tarihlerinde dolan geçici çalışma ruhsatlarının süresi 1 Temmuz’a kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Toplam 4917 aracın ruhsat uzatımı sağlanacaktır” denildi.

 

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Son güncelleme: 17:55 31.03.2020
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