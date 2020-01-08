İBB’den öğrencilere yeni müjde: Yeniden değerlendirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinden olan “Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı” projesine 108 bin 528 öğrenci başvuruda bulunmuştu.

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre belirlenen 12 bin 334 üniversiteli eğitim yardımı almaya hak kazanmış, toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardımın ilk taksiti olan bin 200 TL geçen aralık ayında ödenmişti.

Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise başvuru koşullarını karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı.

Sonuçlara; beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, Açık Öğretim ve Ön Lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.

NOT ORTALAMASI DÜŞÜRÜLDÜ

İBB yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı.

Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi.

Buna göre; 4 üzerinden 2.5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi.

Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.

YENİ BAŞVURULAR 27 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, 27 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınacak.

7– 9 Şubat arasında yapılacak değerlendirmenin ardından 10 Şubat'ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesi yayınlanacak.

Öğrenciler belgelerini 11 – 22 Şubat tarihleri arasında teslim edecek. İhtiyaç olursa 25 Şubat'ta yedek liste açıklanacak.