İBB’den otobüsteki yoğunluğa suç duyurusu!

İBB'den yapılan açıklamada, Kağıthane ve Boğazköy'de, 29 Mart Pazar sabahı 06.00 sularında bazı vatandaşların iki ayrı otobüse şoförlerin ikazına rağmen toplu olarak binerek yoğunluk yarattığı ve ardından sosyal medyada İBB ile İBB Başkan Ekrem İmamoğlu aleyhinde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Açıklamada; corona virüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda yolcu sayısının yüzde 90 azaldığı bir dönemde ve tatil günü olan pazar sabahı 06.00 civarında otobüslere kasıtlı olarak toplu binildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan paylaşımlardaki amacın “araç içinde yoğunluk olduğunu göstererek, İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde kamuoyu oluşturmak” olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan her iki otobüsün şoförü Ahmet Tiryaki ve Ertuğrul Arslan da yoğunluğun kasıtlı yapıldığını açıkça beyan ederek, pazar günü 06.00'da bu kadar yolcunun görülmemiş bir durum olduğunu kaydetti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bu açıklamanın ardından İBB Hukuk Müşavirliği; sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulunan ve suça iştirak eden diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen dilekçede; “halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve iftira” suçlarının işlendiğini belirten İBB Hukuk Müşavirliği; vatandaşların “Evde kal” çağrısına çok ciddi oranda uyduğunu, toplu ulaşımdaki doluluk oranının yüzde 90 düştüğüne dikkat çekti.

BİR HAFTA ÖNCE 1 KİŞİ BİNDİ

İBB Hukuk Müşavirliği'nin dilekçesinde yer alan tespitler şöyle:

*Doluluğun olduğu iddia edilen toplu taşıma hatlarından biri olan 30 duraklı 62 no'lu Kağıthane-Kabataş Hattına; 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu; 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu; 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir.

*29 Mart Pazar sabahı saat 06:00'da Fazilet Durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir.

*Yine iddia edilen diğer hat olan 72 duraklı 146 no'lu Boğazköy-Bakırköy hattında ise; 15 Mart Pazar günü toplam 51 yolcu; 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu; 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu binmiştir.

*29 Mart Pazar sabahı saat 06:15'de sadece iki duraktan 41 kişi otobüs şoförünün arkadan boş araç geleceği ve sosyal mesafe kuralına uyulma zorunluluğu uyarılarına rağmen zorla otobüse binmiştir.

*Otobüs şoförlerinin tüm uyarılarına rağmen otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse binmişler ve akabinde açıkça fotoğraf ve video kaydı çekerek bunları sosyal medyada paylaşmışlardır.

*Toplu olarak gerçekleştirilen suç eyleminde, toplu taşıma oranının %90 oranında düştüğü böyle bir dönemde ve Pazar sabahı saat 06:00'da bu denli çok kişinin aynı anda otobüse binmesi mevcut durumla örtüşmeyen bir durumdur.