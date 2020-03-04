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İBB’den otogarda bekleyen mültecilere yiyecek içecek ikramı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne'ye gitmek üzere İstanbul Otogarı'nda bekleyen mültecilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor. Mobil Büfeler'de verilen ikramlar, yoğunluk azalıncaya kadar devam edecek.

Sozcu.com.tr
17:34 -
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İBB’den otogarda bekleyen mültecilere yiyecek içecek ikramı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne’ye gitmek üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’na akın eden mültecilere yiyecek ve içecek ikramı yapıyor.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca otogara konuşlandırılan Mobil Büfeler’de mülteciler için çorba, kumanya, çay, su veriliyor.

Özellikle çocuklar için meyve sularının da yer aldığı Mobil Büfeler, günde 2 bin kişiye hizmet verebilecek.

İBB yetkilileri, bu sabah saatlerinde başlayan ikramların, yoğunluk azalıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

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