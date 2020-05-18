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İBB’den sınava hazırlanan öğrencilere psikolojik destek hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler ve ailelerinin sınav öncesi kaygılarını azaltmak amacıyla 'Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı yarın hayata geçireceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
12:21 -
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İBB’den sınava hazırlanan öğrencilere psikolojik destek hattı

İBB, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin sınav kaygısını atlatmalarına yardımcı olacak ‘Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı’, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı'’da hizmete girecek.

Öğrenciler ve aileleri, 08.00-24.00 saatleri arasında, 0(212) 449 49 00 hattını arayarak bu hizmetten yararlanabilecek.

İBB Alo Psiko-Sosyal Destek Hattı Koordinatörü Kevser Kurt, öğrenciler ve ailelerine destek olmak amacıyla bu hizmeti başlattıklarını belirtti. Kurt, şunları söyledi:

* Öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerini azaltmak, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine yardım etmek önemlidir.

* Bu çerçevede, İBB olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla ‘Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı hayata geçirdik.

* Danışanlarımız, 0(212) 449 49 00 nolu hattımızdan 4’ü tuşladıklarında, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek için yönlendirilecek. 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz.

Atatürk Haziran ayı istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınav YKS
Son güncelleme: 12:41 18.05.2020
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