İBB’den tarihi çeşmeyle ilgili açıklama: Kurul kararı olmadan kaldırıldı

İstanbul Üsküdar Çengelköy'de tarihi Bekir Efendi Çeşmesi yaya ve araç trafiğini aksattığı gerekçesiyle birkaç gün önce ilçe belediyesi tarafından sökülerek yerinden kaldırıldı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tarihi çeşmenin projesi ve Koruma Kurulu kararı olmadan yerinden söküldüğünü söyledi.

“İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL”

Çeşmenin Üsküdar Belediyesi'nin deposuna taşındığının bilgisini veren Polat, şöyle konuştu:

* Konu bizim sorumluluğumuzda değil. Tarihi çeşme Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde.

* 1. grup tarihi eser. Daha önceki yıllarda başlayan bir proje çalışması var. Kurul kararında çeşmenin taşınmasına ilke olarak ‘evet' diyor. Ama bunun söküm, nakledileceği yerin teknik bilgilerinin yer aldığı projenin kendilerine iletilmesi koşuluyla onaylamıştır.

* Kurula gitmiş, onaylanmış herhangi bir proje yok. Dolayısıyla çeşme Koruma Kurulu onayı olmadan sökülmüş.

“PROJE OLMADAN TAŞINAMAZ”

Birinci grup bir tarihi eserin onaylanan bir proje olmadan taşınamayacağını, sökülemeyeceğini, üzerinde restorasyon çalışması yapılamayacağını vurgulayan Polat, “İlçe belediyesi tarafından böyle bir karara gerek duyulmadan söküldüğü görülüyor. Elimizde taşınma amacıyla ve alanın nasıl kullanılacağı ile ilgili elimizde bilgi yok” ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ: HAVUZBAŞI PARKINA YERLEŞTİRİLECEK

Üsküdar Belediyesi ise yaklaşık 200 yıllık tarihi çeşmenin trafiği rahatlatmak amacıyla söküldüğünü ve Çengelköy Havuzbaşı Parkı’na yerleştirileceğini açıklayarak konuyla ilgili çalışma başlattıklarını duyurdu.