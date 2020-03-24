İBB’den yeni corona virüsü önlemi: Durduruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul A.Ş tarafından işletilen TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı. Bu nedenle çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatları seferlerinin 25 Mart 2020 Çarşamba itibariyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

KADIKÖY-MODA TRAMVAYI'NDA SEFER ARALIKLARI UZADI

Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler 25 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle 20 dakikada bir gerçekleşecek.

ABD'de bulunan John Hopkins University'nin verilerine göre; Türkiye'deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.