İBB’nin 3.6 milyarlık borçlanma talebine tırpan!

İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumlarının son bileşimi, 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı Gösteri Merkezi'nde toplandı.

Mecliste İBB yönetiminin bozulan gelir dengesi nedeniyle iki ayrı teklif ile toplam 3 milyar 652 milyon TL borçlanma talebinde bulundu.

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü tarafından meclise havale edilen tekliflerde 1 milyar 906 milyon lira iç borçlanma talebi 406 milyon TL'ye düşürüldü.

1 milyar 746 milyon TL'lik iç borçlanma talebi de 246 milyon TL'ye indirildi. Böylece İBB yönetiminin toplam 3 milyar 652 milyonluk borçlanma talebi, Cumhur İttifakı tarafından 652 milyon TL'ye düşürülmüş oldu. 2020 bütçesinde 4 milyar 300 milyon liralık borçlanma öngörülmüştü.

10 MİLYON EUROLUK TALEBE ONAY

İBB yönetiminin, önceki dönemde durdurulan Silivri Seymen Çöp Depolama Sahası'nda kuracağı arıtma tesisi için talep ettiği 10 milyon euroluk dış borçlanma talebi ise aynen kabul edildi.

“PROJELER VE YENİ YATIRIMLAR”

İlk iç borçlanma talebinde, İstanbul genelinde ulaşım problemlerinin ve alt yapı sorunlarının çözümlerine yönelik projelerin ilerlemesi ve yeni yatırımların yapılması, ayrıca Covid-19 salgını ile mücadelede şehrin her noktasına aynı yeterlilikte hizmet sunabilmek bilinciyle çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmesinin gerektiği belirtildi.

İBB'nin yatırım ve hizmet çalışmalarının kesintisiz sürdürebilmesi ve zamanında halka sunulabilmesi için yeni gelen kaynaklarını kısa sürede oluşturma imkanı bulunmadığı kaydedildi. Bu kapsamda 1 milyar 906 milyon lira iç borçlanma talep edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 406 milyon lira tutarında iç borçlanma yapılması için İBB Başkanı'na yetki verilmesini uygun gördü.

5 MİLYARLIK AÇIK

Finansman Müdürlüğü diğer iç borçlanma talebinde de önemli tasarruf tedbirleri uygulanacak olmasına rağmen Temmuz ayından itibaren gelirlerde beklenen düşüş ve pandemi etkisi ile Haziran sonrası artacak hakediş tutarlarının gelir-gider farkını, 5 milyar TL açık seviyesine çevireceği kaydedildi. Bu olumsuz durumu dengeleyebilmek için 4.3 milyar TL borçlanma yetkisinin kalan kısmının onaylanması gerektiği ifade edildi.

YARDIM İÇİN 450 MİLYON TL

Bu borçlanmaya neden ihtiyaç duyulduğu şöyle anlatıldı:

* Salgın sürecinde sosyal yardımların arttırılması ile ihtiyaç sahiplerine daha çok ayni yardım yapıldı. Bu hizmetlerin iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 450 milyon TL.

* Toplu taşımada yolcu taşıma seviyesi yüzde 10 düzeyine kadar düştü, 1.2 milyar TL gelir kaybı yaşandı. Ancak sabit giderleri aynı oranda azaltamamaktadır. Ulaşım hizmetlerinde ilave yük yaklaşık 500 milyon TL olması öngörülmektedir. Bu toplu ulaşım hizmetlerinin iç kaynaklardan finansman ihtiyacı 800 milyon TL'dir.

2019 ÖNCESİNDE KALAN BORÇLAR

* 2019 yılı ve öncesine ait 5.8 milyar TL olan ticari borçlar, geçen bir yıllık süreç sonunda 6 milyar TL seviyesindedir. Olağanüstü mecliste borçlanma yetkisinin tamamının verilmemesi sonucunda ticari borçlar hedeflenen seviyelere indirilememiştir.

* Haziran sonu itibariyle bu borçlara yönelik haciz işlemleri nedeniyle yüksek tutarda ilave faiz ve diğer maliyetler oluştu. 2019 ve öncesinden gelen ait yüklenicilere ait ticari borçların azaltılması için 1.4 milyar TL seviyesinde borçlanma yetkisine ihtiyaç var.

* Mevcut dış borç, salgın süreci ile başlayan ve sürekli yükselen kur etkisi ile 2.7 milyar TL artış gösterdi. Bunun için 1 milyar TL'ye ihtiyaç var.

Bu gerekçelerle 1 milyar TL Temmuz-Ağustos, 746 milyon TL Eylül-Ekim dönemi içinde kullanılmak üzere 1 milyar 746 milyon TL'lik iç borçlanma için yetki istendi. Komisyon talebi tırpanlayarak 246 milyon TL tutarında borçlanma yetkisini uygun buldu.

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