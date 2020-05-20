İBB’nin Adana’dan satın aldığı patates ve soğan geldi

İBB’nin İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Adanalı çiftçilerden aldığı 100 ton patates ve soğan İstanbul’a ulaştı. Yardım kolilerine eklenmek üzere hazırlıklara başlanan ürünler, 21 Mayıs günü 2.5 kiloluk paketler halinde dağıtıma çıkacak.

BAYRAM SONUNA KADAR DAĞITILACAK

Ramazan Bayramı sonuna kadar dağıtımının bitirilmesi planlanan ürünler sayesinde, Adanalı çiftçi ile İstanbullu ihtiyaç sahibi arasında köprü kurulacak.

Gelen 100 ton soğan ve patatesin paketlenme sürecini takip eden İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, ülkede bir dayanışma kültürü oluşturulmasının da amaçlandığını ifade ederek “Bir yandan, tıpkı süt projesinde olduğu gibi, İstanbul’daki çiftçiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye’nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, oradaki çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü yaratmak istiyoruz” dedi.

”BİZE GÜVENİN”

Pandemi sürecinde İstanbul içinde ve dışında tarım üreticisi ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmak için yürütülen projelere dikkat çeken Saltık, “Bu zor günlerde İstanbullular bize güvensin. İstanbul halkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vicdanına, adaletine, inansın ve güvensin. Biz de onların adaletine ve eşsiz vicdanlarına güveniyoruz” dedi.