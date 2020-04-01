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İBB’nin bağış kampanyasında son durum…

İçişleri Bakanlığı’nın izinsiz olduğu gerekçesi ile engellediği İBB’nin salgına karşı başlattığı bağış kampanyasında son rakamlar ortaya çıktı. 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı. Bağışın 5 milyon lirası İBB kasasında, 1 milyon 429 bin TL’si bloke edilen iki banka hesabında bulunuyor. İBB bugün hesaplardaki blokenin kaldırılması ve genelgenin iptali için mahkemeye başvuracak.

Özlem GÜVEMLİ
12:13 -
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İBB’nin bağış kampanyasında son durum…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek için 30 Mart günü başlattığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellenen bağış kampanyasında şu ana kadar toplam 6.5 milyon lira toplandı.

Edinilen bilgiye göre şu an için toplanan bağışın 5 milyon liralık kısmı, bloke edilmeyen banka hesaplarına yatırıldığı için İBB'nin kasasında duruyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu.

Bloke edilen hesaplarda da  şu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor. Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor. İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.

NE OLMUŞTU?
Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgınına karşı İBB İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi kesimlere ve yaşlı vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve hastalara yardım etmek için “Birlikte başaracağız” sloganı ile bağış kampanyası başlattı. Bağış toplamak için 4 bankada hesap numaraları açıldı. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri belirtilerek bu konuda işlem yapılması istendi. İstanbul Valiliği de bağış hesabı açılan bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. 2 banka hesapları dondurdu.
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Son güncelleme: 12:34 01.04.2020
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