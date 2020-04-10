İBB’nin ‘gıda yardım kolisi’ ihalesi sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da corona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden ve ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlara dağıtılacak 500 bin gıda kolisi için 8 Nisan günü ihaleye çıktı.

Kamu İhale Kanunu'nun “salgın, afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda yapılan ihaleleri düzenleyen 21/B maddesi”ne göre davet usulü ile yapıldı.

İBB 3 kısımdan oluşan ihalenin birinci kısmı için yaklaşık maliyeti 4 milyon 171 bin 375 TL, ikinci kısım için 17 milyon 146 bin 500 TL, üçüncü kısım için 41 milyon 409 bin lira olarak belirledi.

Toplam 9 firmanın davet edildiği ihaleye Metro Gros Marketleri ve Migros Türk A.Ş, Onur Perakende A.Ş ve Fettahoğlu Gıda teklif sundu. 3 ayrı koli grubunda yapılan ve iki oturumda gerçekleşen ihalede sona 3 firma kaldı.

SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLECEK

Metro Gross Market; birinci kısım koli için 3 milyon 474 bin TL, ikinci kısım için 14 milyon 89 bin 500 TL, üçüncü kısım için 36 milyon 492 bin TL teklif vererek, en iyi teklifi sunan firma olarak belirlendi. Yasal olarak beklenilmesi gereken 5 günlük itiraz sürecinin ardından firmaya sözleşmeye davet tebliği yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada son rakamlara göre İBB'ye yardım için 415 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı.