İBB’nin kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un sosyal medya hesabından paylaştığı son verilere göre salgın sürecinde 955 bin 144 kişi İBB’ye sosyal yardım için başvuruda bulundu. İhtiyaç tespiti yapılan aile sayısı 626 bin 161 oldu.

En çok yardım başvurusu Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Esenler ve Kağıthane’den geldi.

194 bin 579 aileye gıda ve hijyen kolisi dağıtımı yapıldı. 33 bin 687 aileye de alışveriş destek kartı verildi. Psikolojik danışmanlık hattında 11 bin 198 kişiye destek olundu.

15 MİLYON LİRALIK FATURA ÖDENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Mayıs’ta ”Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı yaparak duyurduğu Askıda fatura uygulamasına hayırseverler büyük ilgi gösterdi. 2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını yüklemesinin ardından 6 Mayıs’ta ödeme sistemi açıldı.

14 Mayıs saat 16.32 itibarıyla hayırseverler; 15 milyon 693 bin 330 liralık, 124 bin 679 adet su ve doğalgaz faturası ödedi. Askıda ödenmeyi bekleyen 125 bin 456 fatura bulunuyor.

ANKARA, İZMİR, AYDIN VE İZMİT DE KATILDI

Uygulamaya Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi de katıldı.

Ödemede güçlük çekenlere fatura desteğinde bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da ‘https://askidafatura.ibb.gov.tr/web’ sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor.