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İBB’nin ‘Kavuşma Durağı’ Bağcılar’da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim'den kaldırılan 'Kavuşma Durağı' sergi platformunun yeni adresi Bağcılar oldu. Platform bugün hizmete açıldı.

Sözcü İstanbul
20:35 -
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İBB’nin ‘Kavuşma Durağı’ Bağcılar’da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), meydanlara yeniden kimlik ve estetik kazandırmak için “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesini hayata geçirmeye başlamıştı.

Bu kapsamda sergi ve toplantıların düzenleneceği “Kavuşma Durağı” adı verilen geçici sergi platformu İstanbul’un meydanlarını dolaşıyor.

TAKSİM MEYDANI’NDAN KALDIRILMIŞTI

İlk olarak 15 Şubat günü Taksim Meydanı'nda açılan platform koruma kurulunun kararı doğrultusunda 24 Şubat günü kaldırılmıştı.

Yeni durağı Bağcılar olan sergi platformu tamamlanan kurulum çalışmalarının ardından bugün açıldı. Kavuşma Durağı’nda Bağcılar’ın tarihsel öyküsünü anlatan sergi yer alıyor.

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