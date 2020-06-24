İBB’nin reklam ünitelerini İBB şirketi işletecek

İBB encümeni, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında Yenikapı'da toplandı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlığında toplanan encümen, 20 ihale dosyasından 18'ini sonuçlandırdı. 2 ihaleye teklif veren çıkmadı.

Sonuçlandırılan ihaleler arasında, “İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin raket tipi reklam uygulaması ile 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının, 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi” işi de yer aldı.

Tahmini bedeli 60 milyon TL olan ihaleye tek istekli olarak İBB iştirak şirketi Kültür A.Ş. katıldı. Kültür AŞ., İBB'nin reklam alanlarını işletme hakkını, 10 yıllığına, her yılı için 61 milyon TL ödeme taahhüdüyle kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ İBB HİSSESİ SATILDI

Başakşehir İkitelli-2 Mahallesi'ndeki bin metrekarelik parselin İBB'ye ait 451 metrekarelik hissesi de ihale ile satışa çıkarıldı.

Tahmini bedeli 4 milyon 516 bin 700 lira olan ihaleyi pazarlık sonucu 7 milyon 300 bin lira karşılığında Ünsallar Yapı ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı.