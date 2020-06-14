İBB’nin ‘şeffaflık’ karnesi: Twitter’da 1.2 milyon takipçi, 250 saat canlı yayın

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından 25 yıllık yönetimin değiştiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbullularla ulaşma yöntemi de değişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘şeffaf belediyecilik’ vaadi ile yıllardır kapalı kapılar ardında yapılan İBB Meclis oturumlarını ve katıldığı tüm etkinlikleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamaya başladı.

Yıllardır var olan kurumsal hesaplar aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum, bir yılını doldurmak üzere olana yeni yönetimin dijital iletişim verilerini de değiştirdi. İBB'nin 12 Haziran 2019-12 Haziran 2020 arasındaki sosyal medya ve web performansı şöyle:

TWITTER'DA 361 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Kamu kurumlarının ve siyasilerin en aktif kullandığı Twitter, İBB'nin de takipçi sayısını en çok arttırdığı mecra oldu. Bir yılda İBB'nin takipçi sayısı 725 bin 977 kişi arttı ve anlık takipçi sayısı 1 milyon 226 bin kişi oldu. 2018-2019 arasında 75.9 milyon olan toplam görüntüleme sayısı, 2019-2020 arasında 361 milyona fırladı.

INSTAGRAM: 94 BİNDEN 284 BİNE ÇIKTI

İBB'nin Instagram'daki takip edilme oranı da yükseldi. Takipçi sayısı 190 bin kişi arttı ve 2019'da 94 bin olan takipçi sayısı 284 bine çıktı.

FACEBOOK'A GÜNLÜK ERİŞİM 243 BİNE YÜKSELDİ

İBB'nin kurumsal facebook hesabını takip edenlerin sayısı 151 bin 635 kişi arttı. Anlık takipçi sayısı 270 bin 587 kişiye ulaştı. Günlük erişim ortalaması 33 bin 282'den 243 bin 128'e yükseldi.

YOUTUBE'DA 2.4 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

İBB'nin Youtube abonesi 20 bin 495 kişi arttı, görüntüleme sayısı 2.4 milyona ulaştı. Toplam 22 bin 500 abonenin büyük kısmı yeni yönetim döneminde geldi.

250 SAAT CANLI YAYIN

Şu an 34 bin 667 abonesi olan İBB TV'nin Youtube hesabında da 31 bin 300 kişilik abone artışı oldu. Yani bu mecradaki abonelerin neredeyse tamamı da İmamoğlu döneminde geldi. Görüntüleme sayısı yüzde 520 artarak 2.1 milyona, gösterim sayısı da yüzde 645 artarak 22 milyona çıktı.

Son bir yıl içinde tam 250 saatlik 623 canlı yayın gerçekleştirildi. Canlı yayınlar, İBB Meclisi'nin oturumlarından ve İBB Başkanı'nın programlarından gerçekleştirildi.

YARDIM SİTESİNİ 2.7 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Corona virüs salgınının mart ayında Türkiye'de de ortaya çıkması ile birlikte İBB birçok özel çalışmaya imza attı. Bunlardan biri salgının yarattığı ekonomik yıkıma karşı vatandaşlara yapılacak yardımları organize etmek, duyurmak üzere tasarlanan birliktebasaracagiz.ibb.gov.tr web sitesi ve askıda fatura uygulaması oldu. Siteyi, 674 bin 816 İstanbullu ziyaret etti. Örnek bir dayanışma ağı olan askıda fatura uygulamasının sitesi de 2 milyon 767 bin 798 kişi tarafından ziyaret edildi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN SOSYAL MEDYA KARNESİ

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra sosyal medyada takipçi sayısı da tavan yaptı. İmamoğlu'nun Facebook'taki takipçi sayısı 683 bin 76 kişi artarak 2 milyon 9 bin 397'ye çıktı. Bir yılda Twitter takipçisi 2 milyon 5 bin 942 kişi artan İmamoğlu'nun güncel takipçi sayısı 4 milyon 750 bin 516'ya ulaştı. İmamoğlu'nun kişisel hesabında salgın sürecinde yani mart ayının son haftasından bugüne 760 binlik artış olduğu da gözlendi.

BEŞ AYDIR TİK TOK KULLANIYOR

İmamoğlu'nun Instagram'daki takipçi sayısı bir yılda 1 milyon 408 bin 612 kişi artarak 6 milyon 588 bini buldu. Youtube kanalında da 86 bin 213 kişilik artış ile toplam 427 bin 317 kişi tarafından izlenmeye başlandı. Beş aydır Tik Tok uygulamasını kullanan İmamoğlu'un takipçi sayısı 285 bin. İmamoğlu'nun 10 ay önce açılan İngilizce Twitter hesabında 89 bin 153, Instagram hesabında da 120 bin takipçisi bulunuyor.