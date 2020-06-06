İBB’nin üç projesine salgınla mücadele desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı” kapsamında, virüsün yayılmasını önleyecek, ülke ekonomisine etkilerini azaltacak yenilikçi uygulamaları destekleme kararı alarak, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Çok sayıda başvuruyu değerlendiren İSTKA, ilk sonuçları ilan etmeye başladı. İlk etapta, başvuruda bulunan projelerden 12 adedi desteklenmeye değer bulundu. Bu projeler arasında, üç İBB iştirakinin de projesi yer aldı.

ÜÇ ŞİRKET, ÜÇ PROJE

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ( İGDAŞ) “Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal”, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'nin ( İSBAK) “Temassız Yaya Butonu” ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ( BİMTAŞ) “İstanbul Kırılganlık Haritası” projeleri başarılı bulundu ve destekleme kararı verildi.

“ŞUBEYE KADAR ZAHMET ETME, EVDE KAL”

İstanbul'da 6,5 milyon aboneye doğal gaz dağıtımı yapan İGDAŞ'ın, “Şubeye Kadar Zahmet Etme, Evde Kal” projesiyle kuracağı uzaktan iş modeli, sosyal izolasyonu artırarak salgının etkilerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Sistemle İstanbullular, İGDAŞ binalarına gitmeden tüm işlemleri evlerinden yapabiliyor. Aylık ortalama 85 bin, yıllık ortalama 1 milyon abonelik, sözleşme ve fesih işlemleri uzaktan telefon yoluyla gerçekleştirilebilecek. Böylece, günlük yaklaşık 4 bin adet fiziki temas da önlenmiş olacak.

“BUTONA DOKUNMA, KARŞIYA GEÇ”

İBB'nin akıllı şehir uygulamaları şirketi İSBAK'ın geliştirdiği “Erişilebilir Yaya Butonu” projesiyle, trafik ışıklarına el teması gerektirmeyen uzaktan algılama özelliği eklendi. Her gün binlerce İstanbullunun kullandığı yaya geçitleri, uzaktan algılayan fotosel özelliğiyle donatıldı. Corona virüsü bulaşmasını önlemek için geliştiren sistem, İstanbulluların butona elleriyle basmadan, sadece yakınlaştırarak, güvenle karşıdan karşıya geçmesini sağlıyor. İstanbul'da yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden başlanan projeyle tüm butonlu yaya geçitleri temassız hale getirilecek, fotosel özelliği kazandırılacak.

“İSTANBUL COVİD-19 HARİTASI”

BİMTAŞ'ın, “İstanbul Covid-19 Haritası” projesiyle, Türkiye'deki Covid-19 vakalarının yüzde 60'ından fazlasının görüldüğü İstanbul’un kırılganlık endeksi ve haritalarının oluşturulması amaçlandı.

İstanbul'un riskli bölgelerini gösteren CBS tabanlı harita sistemiyle, acil müdahale edilmesi gereken bölgeler tespit edilerek müdahale edecek kurum ve kuruluşlar belirlenecek ve bilgi akışını sağlayacak web tabanlı online bir platform geliştirilecek.

Projeyle, kentin karar alıcı yöneticilerine öncelikli olarak hangi mahalle veya bölgeye hangi araç ve hangi kaynakla müdahalede bulunacakları ve ne gibi önlemler alacakları konusunda yol gösterici veriler sunulacak.