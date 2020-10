İBB’ye ‘Sürdürülebilir şehir’ dalında altın ödül!

WE GO NEDİR?

2010 yılında 50 kurucu üye tarafından kurulan We GO, şehirlerin akıllı sürdürülebilir şehirlere dönüştürülmesine kendini adamış şehir, diğer yerel yönetimler, akıllı teknoloji çözüm sağlayıcıları, ulusal ve bölgesel kurumların uluslararası bir derneğidir. We Go tarafından düzenlenen We Go Awards; kentsel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için kentlerin bilişim ve iletişim teknolojileri, e-yönetim ve akıllı şehir çözümleri konularındaki başarılarının değerlendirildiği uluslararası bir yarışmadır.