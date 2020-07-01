İBB’ye yapılan başvurularda sosyal yardım talebi yine ilk sırada

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Mayıs ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçlarına göre Beyaz Masa’ya başvuru bir önceki aya göre yüzde 14,1 arttı. Başvuruların yüzde 10’u şikâyetlerden, yüzde 37,2’si taleplerden, yüzde 52,8’i bilgi istemlerinden meydana geldi.

Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 23’ü İGDAŞ, yüzde 20,7’si İSKİ, yüzde 56,3’ü diğer alanlarda gerçekleşti. Mayıs ayında, İGDAŞ ve İSKİ başvurularında artış kaydedildi.

Denetim, sosyal yardımlar ve güzergâh ihlali, erkeklerde başlıca şikâyet konularını oluştururken kadınlarda, sosyal yardım, denetim ve İstanbulkart Gıda şikâyetleri yoğunluk gösterdi.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, sosyal yardım ve askıda fatura, kadınlar ise sosyal yardım, anlık otobüs bilgisi ve askıda fatura ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.

BAŞVURULARIN YÜZDE 84,7’Sİ ÇÖZÜLDÜ

Beyaz Masa’ya gelen toplam 926 bin 743 başvurunun yüzde 84,7’si çözüme kavuşturuldu. Bilgi istemi başvurularının yüzde 96,7’sine, şikâyet başvurularının yüzde 6,3’üne, talep başvurularının ise yüzde 14,5’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

EN FAZLA ŞİKÂYET ULAŞIM ALANINDA

Mayıs ayında Beyaz Masa’ya gelen şikâyetlerin yüzde 34,5’i ulaşım, yüzde 27,’'i sosyal destek hizmetleri ile ilgili oldu. Bir önceki aya göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerde yüzde 2,4’lük azalış göze çarparken sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 21 bin 722 azalışla 186 bin 420 oldu.