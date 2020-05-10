İbrahim Gökçek’in cenazesine karşı çıkan ülkü ocağı kapatıldı! Başkanı görevden alındı

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı. Görevden alındığını sosyal medya hesabından duyuran Serdar Turan şunları kaydetti:

“Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur”

“TALİMATI BAHÇELİ VERDİ”

Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiğini belirtti.

ÜLKÜ OCAKLARI DA KAPATILDI

Öte yandan Kayseri Ülkü Ocakları'nın ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'in vefatının ardından cenazenin Kayseri’ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemiş, cenaze Kayseri’ye girdiği sırada ise bir grup Ülkü Ocakları üyesi, Başakpınar Mahallesinde sokakları trafiğe kapatarak cenazeyi yakacaklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine Gökçek’in naaşı Talas’taki Halep Hoca Mezarlığı'nda defnedilmişti.

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