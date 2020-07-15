İbrahim Kalın’dan ABD’ye FETÖ sitemi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde Türkiye'nin demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içinde olduğunu vurguladı.

FETÖ’nün yurt dışında Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetleri sonlandırmak için girişimlerin devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

İKİLİ İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR

* 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar vermektedir.

BATILI ÜLKELER İYİ SINAV VEREMEDİ

* Türkiye, terör tehdidi altındaki ülkelerin ulusal güvenliğini esas alan bir duruş sergilerken özellikle Batılı ülkeler bu konuda iyi bir sınav verememiştir. FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir.

TEHDİDİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR

* Hain FETÖ terör örgütünün demokrasimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı batılı ülkelerin siyasi saiklerle 15 Temmuz realitesine kayıtsız kalması, kendi değerleriyle çeliştiklerini ortaya koymaktadır. (DHA)