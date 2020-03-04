İbrahim Kalın’dan flaş açıklamalar

İbrahim Kalın’ın konuşmasından satırbaşları:

* İdlib’de ateşkesin sağlanması gerekli. Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var. Mutabakat ümidiyle Rusya’ya gidiyoruz.

* Bir mülteci kriziyle karşı karşıyayız. Bu kriz geçtiğimiz hafta geçtiğimiz ay ortaya çıkmadı.

* Mülteciler sınırımıza gelmediği müddetçe bizim sorunumuz’ değildir diyenler şimdi panik halinde harekete geçmiş haldeler. Külfet paylaşımı olmazsa herkesin yükü artar.

* Mülteci krizine çözüm bulmak için Cumhurbaşkanımız yoğun bir trafik yürütüyor.

* Bizim buradaki temel beklentimiz, Türkiye-AB mülteci anlaşması yürürlükten kalktı mı sorusu. Türkiye’nin çabaları, gayretleri, planlamaları sayesinde Avrupa’ya düzensiz göç önlenmiştir.

* Bize mülteci akını devam ettiği müddetçe, sebep olan askeri kargaşa, siyasi çatışmalar sürdükçe bu sorunun çözülmesi mümkün değil.

* Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, özellikle Suriye’nin doğusunda terörle mücadele kararlı bir şekilde yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bölgede istikrarın sağlanması ve bölgenin normale dönmesi için çalışmalar yapılıyor.

* Mültecilerin geri dönüşü için bunun şartlarının Suriye safhasında oluşturulması gerekiyor. Bizim beklentimiz, somut, öngörülebilir bir takvimi olan yardım sürecini, iş birliği sürecini başlatmalarıdır.

* Libya’da süreci çok açık ve net görüyoruz. Hafter yönetiminin her gün ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumunda bunu görmesi ve buna uygun adım atması gerekiyor. Hafter’e karşı uluslararası toplum bir tavır sergilemezse, bu olayların devam edeceği ve Libya’da daha fazla can kaybına neden olacağı açıktır.