Son dakika… İbrahim Kalın’dan önemli açıklamalar

ABD ve İran arasındaki gerilimle ilgili konuşan Kalın, “Gerilimin bölgeyi etkilemesi kaçınılmaz görünüyor. Bizim taraflara itidal ve sükunet çağrısında bulunuyoruz. Bu saldırıların sona ermesi gerekiyor.” dedi.

İdlib’de yaşanan çatışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalın, “Putin ile görüşülecek başlıklardan biri” ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın’ın konuşmasından satır başları:



– 2019’da yapılanlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

– Libya’da Hafter saldırgan taraftır. Önceliğimiz çatışmaların durması, ateşkes ilan edilmesidir.

– Yeni bir mülteci dalgası herkesi sıkıntıya sokacaktır.

– Bu saldırının bir takım sonuçlarının olacağını herkes görüyor. Ne olacaksa, bölgeyi ateşe verecek durumlardan kaçınılması gerekiyor. Sayılar açıklanıyor, 52 hedef belirledik diye. Bunların arasında kültürel miras olduğu açıklanıyor. Bu adımlardan mutlaka kaçınılması gerekir. Müzakere yoluyla, diyalog yoluyla bu sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bizim bir aracılık talebimiz yok ama Türkiye hem İran ile hem ABD ile konuşabilen birkaç ülkeden birisi.

– Bizim baştan beri koyduğumuz ilke, bölgeye bu tür müdahaleler nereden gelirse gelsin yıkıcı sonuçları olduğunu görüyoruz. Bu zaten kırıcı olan süreçlerin yıkıcı olmaması için çağrımızı yineliyoruz. Bu yangını daha fazla derinleştirebilecek adımlardan umarım herkes kaçınır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ YEMEK ZAMMI

İstemediğimiz bir takım olaylar yaşandı. Bir düzenleme yapıldı, öğrencilerin talebi üzerine düzeltmeye gidildi. O görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi ama şu anda sorun çözüldü. Öğrenciler 3,5 lira ödeyerek yemek alabilecek. Eski uygulama devam edecek. Önemli olan öğrencilerimizin huzur içinde eğitimlerine devam etmesi.

SİBEL ÜNLİ’NİN İNTİHARI

Ailesi bir açıklama yaptı. Kızlarının sorunlarının bulunduğunu, ciddi maddi destek aldıklarını, başkaları yardım alsın diye bazı yardımları kestiklerini açıkladılar. Böyle bir olayın polemik haline getirilmesinden üzüntü duyduklarını açıkladılar. İnsan hayatı, insan onuru söz konusu olduğunda, hiçbir siyasi münazaranın bunu meşrulaştırmayacağını akılda tutmak lazım.