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İçinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar

Diyarbakır’da bayilerden tahsilat yapan bir kişi, içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı aracında bırakıp tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişi, aracın camını kırıp çantayı alarak kayıplara karıştı.

Güncellenme: 11:45, 23/11/2020
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İçinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar

Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde 17 Kasımda bayilerden tahsilat yapan Ü.B., daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bıraktı. Ü.B., çevredeki bayilerden tahsilata devam ederken kendisini takip eden motosikletli 2 kişi aracın etrafında keşif yaptı.

YANINDAN GEÇEN HIRSIZLARI FARK ETMEDİ

Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Tam bu sırada Ü.B., başka bir aracın arkasından dolanması nedeni ile hemen yanından geçen hırsızın elinde bulunan çantasını fark edemeyerek aracına ilerledi. Talihsiz adam, her şeyden habersiz aracına doğru ilerlerken hırsızlar da kayıplara karıştı.

 

 

Diyarbakır
Yayınlanma Tarihi:10:52,
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