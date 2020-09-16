İçişleri açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’te yürütülen Yıldırım 11 Herekol Operasyonu’nda teröristlere ağır bir darbe daha indirildi. Jandarma Komandoların yürüttüğü operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu şu ifadeleri kullandı;

*Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt'te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.

*Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler.