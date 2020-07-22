İçişleri Bakanı Soylu: Kadına şiddete karşı alarm halindeyiz

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili soru üzerine üzüntülerini bildiren Bakan Soylu şunları söyledi:

* İnsan olan herkesin tasvip etmeyeceği bir durumla karşı karşıyayız. İnsanın bu hunharca cinayeti işlemesi için insanlık ötesi bir mahlukat olması gerekiyor.

* Ülkemiz kadına yönelik şiddetle ilgili alınan tedbirler ve kanunlar konusunda dünyanın ötesinde.

* Gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız gerek Adalet Bakanlığımızla birlikte kadına yönelik şiddeti engellemek için aralıksız çalışıyoruz. Bu konuda üç bakanlığımız sürekli alarm halindeyiz.

* Yılbaşından bu yana şiddet görerek hayatını kaybeden kadın sayısı, geçen yıla oranla yüzde 27 azaldı ama bizim için bir kadının bile ölmesi kabul edilemez. Mücadelemizi sürdüreceğiz.

“KADIN DESTEK UYGULAMASINI 473 BİN KİŞİ İNDİRDİ”

Kadın Destek Uygulaması KADES'ten bahseden Bakan Soylu, bir tıkla acil yardım talebinde bulunulabilen akıllı telefon uygulamasının 473 bin kişi tarafından indirildiğini bu uygulamadan gelen 35 bin ihbara güvenlik birimlerinin hızlıca müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığını söyledi. İHA