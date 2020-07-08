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İçişleri Bakanı Soylu’dan önemli açıklamalar

Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

11:23 -
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Son güncelleme: 11:26 08.07.2020
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