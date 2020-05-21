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İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi!

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile refakatçileri dahil toplam 258 bin 651 kişiye izin verildiğini duyurdu.

21:13 -
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İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; seyahat izin başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı, 258 bin 651’dir” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilim Kurulu'nda görüşmüş olduk. 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak” demişti. DHA

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Son güncelleme: 21:16 21.05.2020
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