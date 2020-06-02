İçişleri Bakanlığı: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre; 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak’ta teslim oldu.

bakanlık bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 81’e yükseldiğini açıkladı. (DHA)