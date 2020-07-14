İçişleri Bakanlığı dikkat çekmişti… Adana’da ‘yeşil reçete’ operasyonu

Adana’da emniyet ekipleri ‘torbacı’ tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri adrese baskın gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada polis, yeşil reçeteyle satılan 131 bin 288 hap, 17 sikke, 22 dolu fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 670 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili Serkan E. ile Ahmet Yaşar Ç. tutuklandı.

RAPORDA ÖZEL VURGU

İçişleri Bakanlığı, 2020 yılının ilk 6 ayındaki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ve alınan sonuçları içeren raporunu yayınlamıştı.

1 Ocak-22 Haziran 2020 tarihleri arasındaki operasyonlara ilişkin verileri içeren raporda yasa dışı yollarla elde edilen kırmızı ve yeşil reçeteli ilaç kullanımındaki artışa dikkat çekilmişti.

Raporda 2018 yılının tamamında 2 milyon sentetik ilaç ele geçirildiği, 2020'nin ilk 6 ayında ise ele geçirilen miktarın 1,5 milyon olduğu vurgulanmıştı.