İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ailelerin de desteği ile bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

* Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM birimlerinin ikna çalışmasa sonucunda; Devrim Amed kod adlı Hüseyin Akdoğan, Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan, Hevijyan koda adlı Halise Alptekin, Akif Kızıl kod adlı Ömer Bağcı isimli örgüt mensupları Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

* Teslim olan Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

BİR TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, “Rojda Delila” kod adlı Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bugün teslim olanların sayısı 5‘e, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 48 yükseldi” denildi. (İHA)