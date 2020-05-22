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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 416 bin 598 kişinin başvurusu onaylandı

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 190 bin 679 kişiye seyahat izin belgesi verildiğini, başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısının ise 416 bin 598 olduğunu açıkladı.

17:17 -
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 416 bin 598 kişinin başvurusu onaylandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgelerinin E-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden verildiği belirtilerek, kaymakamlıklar ve valiliklerden kesinlikle seyahat izin belgesi verilmediği ifade edildi.

Açıklamada, bugün saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 190 bin 679 kişiye seyahat izin belgesi verildiği belirtilerek, başvuran ve yanındakiler dâhil toplam kişi sayısının ise 416 bin 598 olduğu bildirildi.

Ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarında, kaymakamlıklar ve valilikler önünde ‘yığılma var’ şeklindeki haberler yer aldığı ve bu haberlerin tamamen asılsız olduğu kaydedildi. (DHA)

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