İçişleri Bakanlığı duyurdu: 7 bin 17 kişiye maske cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘maske' talimatı pazartesi günü uygulanmaya başladı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 900 lira ceza uygulandı.

7 BİN 17 KİŞİYE CEZA

Bakanlık pazartesi ve salı günü yasağa uymayan 7 bin 17 kişiye ceza kesildiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

* 62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

* Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

HANGİ İLLERDE YASAK?

Yasak olduğu bilinen iller şöyle: Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.