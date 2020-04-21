Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 8 yıldır terör örgütünün dağ kadrosunda olan teröristin emniyet ve jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğunu açıkladı.

22:11 -
Haberler Gündem
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72’ye yükseldi. İHA

İLGİLİ HABERJandarmadan teröristlerin sığınaklarına baskınJandarmadan teröristlerin sığınaklarına baskın İLGİLİ HABERMSB duyurdu: 18 terörist vuruldu!MSB duyurdu: 18 terörist vuruldu!
Emniyet İçişleri Bakanlığı Irak Mardin Milli Savunma Bakanlığı PKK son dakika Terör terör örgütü terörist
Son güncelleme: 22:24 21.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more