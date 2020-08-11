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İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı: Terör örgütü, erzak temini için yüklü miktarda döviz bozdurabilir

İçişleri Bakanlığı, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.

10:40 -
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İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı: Terör örgütü, erzak temini için yüklü miktarda döviz bozdurabilir

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, “Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi” konulu genelge gönderdi.

Bakanlık, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu. (DHA)

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Son güncelleme: 10:44 11.08.2020
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