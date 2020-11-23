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İçişleri Bakanlığı’ndan kısıtlama açıklaması

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgi paylaşan İçişleri Bakanlığı, karara uymayan toplam 9 bin 583 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Güncellenme: 09:39, 23/11/2020
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İçişleri Bakanlığı’ndan kısıtlama açıklaması

Artan corona vakalarının ardından hafta sonu uygulamaya koyulan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanlığı karara vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtildi.

9 BİN 583 KİŞİYE CEZA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır”

Yayınlanma Tarihi:09:38,
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