İçişleri, belediyelerin corona virüsü bağış paralarına el koymuştu! Tunç Soyer temkinli davrandı, bu defa el koyamayacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde evsiz kalan yaklaşık 4 bin aileye yardım için “Bir kira, bir yuva” kampanyası başlattı. Kampanyaya 24 saatte beklenenin çok üzerinde katılım oldu.

Ancak özellikle sosyal medyada İçişleri Bakanlığı'nın tıpkı corona virüs salgını nedeniyle zor duruma düşen vatandaşlara katkı için İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin başlattığı kampanyada olduğu gibi paralara el konulacağı endişesi yayıldı.

“ELİMİZE PARA DEĞMİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konuda aldıkları tedbiri şöyle açıkladı:

*Biz bu kampanyada parayı Büyükşehir belediyesi olarak almıyoruz. Bizim elimize para değmiyor. Biz gücü olanla, ihtiyacı olanı buluşturuyoruz sadece. Dolayısıyla ortada para yok. Dolayısıyla da ortada el konulacak bir para yok veya engellenecek bir durum yok.

*Biz sadece gücü olan vatandaşlarımızın yüreklerine vicdanlarına seslendik. Onlar da böyle bir âli cenablık, yüce gönüllülük gösterdiler. Şimdi biz bunları depremzedelere aktarıyoruz. Dolayısıyla hayırsever vatandaşlarımız kaygıyı tamamen akıllarından çıkarabilir.”

24 SAATTE 1100 AİLENİN 5 AYLIK KİRASI TOPLANDI

Başkan Soyer kampanyalarda gelinen düzeyi şöyle anlattı:

“Bizim “Halkın Bakkalı” projemiz üzerinden yardım severler tarafından satın alınan yardımları 13 milyona yaklaştı. İnanın sadece 81 ilden değil, dünyada tespitini yapabildiğimiz 340 noktadan çeşitli kıtalardan destekler alıyoruz.

Bu arada dün açıkladığımız “Bir kira, bir yuva” kampanyamıza, 24 saat dolmadan şu anda 10 milyon 180 bin lira ulaşmış vaziyette. Bu ne demek… 1100 ailenin 5 aylık kirasını ödeyebilecek hale gelmiş durumdayız. Burada muazzam bir katılım var. Doğrusu 24 saat dolmadan bu kadar büyük bir rakamın taahhüt edileceğini düşünmemiştik. Burada yaratılan olağanüstü dayanışma duygusu için herkese çok teşekkür ediyoruz.