İçişleri duyurdu! 2 aile daha evladı ile buluşuyor

​Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgüt üyelerinin terör örgütünden kaçarak teslim olmaya devam ettikleri bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ‘Cudi Botan’ kod adlı Haşim Açar ve ‘Rojda Tekoşin’ kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları, güvenlik güçlerine teslim oldu.

*Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

*Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden ‘evlat nöbetinde’ çocuklarına kavuşan aile sayısı 13’e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu. DHA