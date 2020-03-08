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İçişleri duyurdu! 2 aile daha evladı ile buluşuyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır HDP binası önünde oturma eylemi yapan 120 aileden 2'sinin daha evladı ile buluşacağını açıkladı.

17:15 -
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İçişleri duyurdu! 2 aile daha evladı ile buluşuyor

​Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgüt üyelerinin terör örgütünden kaçarak teslim olmaya devam ettikleri bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ‘Cudi Botan’ kod adlı Haşim Açar ve ‘Rojda Tekoşin’ kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları, güvenlik güçlerine teslim oldu.

*Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

*Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden ‘evlat nöbetinde’ çocuklarına kavuşan aile sayısı 13’e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu. DHA

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