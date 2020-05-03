İçişleri duyurdu: 31 ile seyahat yasağı bir gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’nca, corona virüsü tedbirleri kapsamında bu gece yarısı sona erecek olan 31 şehre giriş-çıkış kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere yarın 00.00’a kadar uzatıldığı açıklandı. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde, sonraki süreç değerlendirilerek karar verilecek.

GÖZLER KABİNEYE ÇEVRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen ‘Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri’ konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılan tüm giriş-çıkışların bugün saat 00.00’a kadar sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlama ile ilgili kararın, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

KARAR YARIN AÇIKLANACAK

* Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak’ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır.

* Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır.

CEZA HATIRLATMASI YAPILDI

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemler alındığı belirtilerek, “Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195´inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır” denildi.

31 İL HANGİLERİ?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.