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İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Yıldırım 7-Lice Narko-Terör’ operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda bin 495 personel yer alıyor.

09:11 -
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İçişleri Bakanlığı, ‘bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek’ maksadıyla Diyarbakır’da “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör” operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel ve 100 operasyonel görev alıyor.

BİLANÇO AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım (1-2-3-4-5-6) operasyonları kapsamında bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 48 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini ve çok sayıda silah-mühimmat, gıda ile yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık operasyonların inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Diyarbakır İçişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 09:36 26.08.2020
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