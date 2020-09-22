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İçişleri: İki terörist uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında iki teröristin Jandarma'nın saatler süren ikna çabalarının ardından teslim olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
20:03 -
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İçişleri: İki terörist uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek teslim oldu

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı, saatler süren ikna çabalarının ardından iki kadın teröristin teslim olduğunu açıkladı.

“AİLELERİ, ÇOCUKLARI HATIRLATILDI”

Bakanlık, sıcak çatışma sonrası Iğdır kırsalında saatler süren ikna çalışması için Jandarma’nın özel ikna timinin getirildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* İlk önce ses cihazlarıyla, daha sonra yaklaşarak aileleri, çocuklukları, bayramlar hatırlatıldı.

* İki terörist, saatler sonra, ikna oldu. Teslim oldu.

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