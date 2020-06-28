İçişleri: Van’da 2 işçinin şehit olduğu saldırının faili teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

*Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir. DHA

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